Не заметил: невнимательный водитель сбил пенсионера

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Рыбнице. 70-летний мужчина шёл по проезжей части и катил рядом велосипед.

Mercedes двигался в попутном направлении. Автомобиль задел велосипедиста, человек не удержался на ногах и упал.

Водитель не смог пояснить, как произошло столкновение. Предположительно, 23-летний автомобилист мог не рассчитать габариты машины, пишет mvdpmr.org.

Велосипедиста с переломом ноги с места происшествия увезла “скорая”. По факту аварии проводится разбирательство.

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