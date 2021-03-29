Не заметил помеху: в ДТП вблизи КПП “Леушень” пострадала женщина (ФОТО)

Не заметил помеху: в ДТП вблизи КПП “Леушень” пострадала женщина (ФОТО)

Авария произошла накануне на трассе M-1 (Леушень-Кишинёв). 

По данным полиции, 36-летний водитель Hynday Getz хотел свернуть влево и заехать на заправку, но не убедился в безопасности манёвра, в результате чего столкнулся с автомобилем Renault Trafic, за рулём которого находился 26-летний мужчина. Он ехал по правилам.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась 40-летней пассажирке. Её доставили в столичную Больницу скорой помощи.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновному водителю грозит штраф, пишет realitatea.md.

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