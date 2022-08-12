Не заметил пешехода вовремя: на “зебре” сбили пенсионера

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бендерах.

По нерегулируемому пешеходному переходу шёл 66-летний мужчина. Водитель Тойоты заметил его поздно, вовремя не среагировал и сбил пешехода. Автовладелец на своей машине доставил пострадавшего в больницу, пишет mvdpmr.org.

Врачи диагностировали у пенсионера перелом руки и ссадины. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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