Не задекларировал: мужчину с инвалютой остановили на границе

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Инцидент был задокументирован сегодня в Международном аэропорту Кишинёва.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в ручном багаже 44-летнего гражданина Украины было обнаружено 15 000 долларов и 4 350 евро. Деньги не были задекларированы на таможне. Пассажир рейса Кишинев-Франкфурт объяснил, что не знал о правилах вывоза денежных средств из Молдовы.

В связи с этим Пограничная полиция напоминает, что денежные средства, превышающие сумму 10 000 евро, нужно декларировать в Таможенной службе.

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