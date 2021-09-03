Не забота президента. Санду взвалила ответственность за ситуацию с газом на “Молдовагаз” (ВИДЕО)

Не забота президента. Санду взвалила ответственность за ситуацию с газом на “Молдовагаз” (ВИДЕО)

Майя Санду не знает, на сколько подорожает газ этой осенью. Президент ждёт, что скажет по этому поводу “Молдовагаз”. Сама она этим вопросом не занимается, а в беседе с Дмитрием Козаком даже не попыталась договориться о выгодной цене для наших граждан. 

– Знаю, что есть рост цены на международном рынке, но надеюсь, что у нас цена не изменится, что мы не будем платить больше, – сказала Санду в рамках передачи на частном телеканале. 

Президент также отметила, что детально не обсуждала этот вопрос с Дмитрием Козаком. Стороны говорили только о том, что предстоит подписать контракт.

– Но это, в первую очередь, задача компании. Уверена, что правительство интересуется этим вопросом. Ждём результатов переговоров, – добавила она. 

Ранее стало известно, что осенью газ может подорожать более чем на 30%.

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