Не за горами: психотерапевт назвала методы профилактики осенней депрессии

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В конце лета имеет смысл подумать о профилактике сезонной депрессии, которая может начаться с приходом холодов. Об этом заявила Полина Свечникова, российский врач-психотерапевт.

За бодрость и хорошее настроение в нашем организме отвечает серотонин, а в его метаболизме участвует солнечный свет, отмечает врач. С наступлением холодов световой день сокращается, а значит и серотонина вырабатывается меньше. Отсюда может возникать такое состояние, как сезонное аффективное расстройство, пишет rg.ru.

Чтобы подготовить себя к осеннему периоду, в августе-сентябре специалист советует совершать дневные прогулки хотя бы по 10 минут, а также заняться каким-то творческим хобби, от которого вы действительно будете получать удовольствие.

Хандра может проявляться также и тягой к сладкому, ведь через еду организм будет стараться получить положительные эмоции. Если же от него совсем сложно отказаться, лучше сделать выбор в пользу фруктов, ягод, а также согревающих или бодрящих чаёв, посоветовала эксперт.

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