Не выполнил обещанное: тираспольчанина приговорили к 5 годам тюрьмы за мошенничество

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Суд признал 33-летнего мужчину виновным в мошенничестве. Как установило следствие, обманным путём он похитил у жительницы Тирасполя более 11 000 рублей ПМР.

В начале мая 2021 года обвиняемый пообещал женщине выполнить работы по благоустройству могильного надгробия и прилегающей к нему территории на месте захоронения её супруга. Для приобретения необходимого стройматериала неоднократно брал у потерпевшей денежные средства. Через несколько дней приехал к ней домой и сообщил, что все работы завершил, и попросил полного расчёта. Заказчица хотела посмотреть готовое надгробие, но мужчина ввел её в заблуждение, сославшись на то, что у него поломан автомобиль и съездить у них в данный момент не получится. При этом он уверил её в полной завершённости работ, пишет novostipmr.com.

Женщина, поверив ему на слово, отдала оставшуюся сумму. Приехав вскоре на кладбище, она увидела, что всё осталось без изменений: исполнитель даже не начал производить ремонт и попросту исчез с деньгами. Потерпевшая обратилась в милицию.

Как сознался впоследствии мужчина, обманным путём он умышленно завладел деньгами. Горожанин полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с виновного будет взыскана вся сумма, похищенная у потерпевшей.

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