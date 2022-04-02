Не выключили лампу: в результате пожара у пенсионеров сгорел дом

Не выключили лампу: в результате пожара у пенсионеров сгорел дом

Пожар случился в селе Спея.

В одной из комнат хозяева обогревали лампой вылупившихся цыплят. Когда в селе отключилась электроэнергия, птенцов вынесли погреться на солнце во двор. Сами ушли на огород, а выключить лампу забыли, пишет novostipmr.com.

Когда в доме появился свет, светильник накалился, и воспламенилась одежда, на которой он лежал. Хозяева увидели дым и вызвали пожарных. Пламя внутри дома удалось сбить, но уцелела только одна комната.

Пожарные разобрали сгоревшую конструкцию. По мнению специалистов, к таким последствиям привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

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