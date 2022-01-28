Не выключила светильник: пенсионерка из Тирасполя погибла при пожаре

Не выключила светильник: пенсионерка из Тирасполя погибла при пожаре

В Тирасполе загорелась квартира на 4 этаже. Соседи увидели дым, услышали крики о помощи и вызвали пожарных.

Чтобы войти в помещение, спасателям пришлось взломать входную дверь. В сильно задымлённом коридоре на полу лежала 78-летняя хозяйка без сознания. Врачи “скорой” пытались реанимировать женщину, но спасти её не смогли, пишет mvdpmr.org.

По словам пожарных, источник огня находился на кровати. При осмотре места происшествия инспектор обнаружил включённый в сеть светильник. Возможно, причиной трагедии стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.

Обстоятельства выясняются.

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