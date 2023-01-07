“Не выбрасывайте корки”: токсиколог подсказал, как использовать мандарин целиком

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Корки мандарина содержат больше витаминов, чем мякоть. Поэтому врач-токсиколог Михаил Кутушов советует не выбрасывать их, а сушить и использовать для целебного чая.

– Кроме витаминов, корки также богаты эфирными маслами, пектином, калием и фосфором, что очень полезно для сердца, улучшения работы иммунной системы, печени и желудочно-кишечного тракта, – пишет доктор Кутушов в своем Telegram-канале.

Еще один важный компонент, который содержится в кожуре мандаринов и других цитрусовых – это гесперидин. Это натуральный флавоноид, водорастворимая форма витамина Р, передает rg.ru.

Некоторые фармкомпании выпускают препараты гесперидина в качестве БАД, но легко его получить и из “бесплатной” кожуры цитрусовых. Только надо учесть, что перед отправкой покупателям снятые плоды обрабатывают всевозможными веществами, чтобы увеличить срок хранения. Поэтому прежде чем мандарин или апельсин почистить, его надо помыть.

– Если мандарины выглядят как лакированные, то значит, они обработаны перед хранением фунгицидами. Эта химия относительно безопасна в небольшом количестве, но все плоды лучше предварительно мыть. Как мыть: подержите под кипятком несколько секунд, после промойте под проточной водой. Еще способ: смешайте по столовой ложке лимонного сока и уксуса, залейте стаканом воды. В этом растворе замочите плоды на 10 минут или распылите с помощью пульверизатора. После промойте под проточной водой, – советует Михаил Кутушов.

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