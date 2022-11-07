Не “вписался” в поворот: на дороге перевернулась гружёная фура

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ДТП случилось на перекрёстке с круговым движением в Рыбнице.

Водитель ДАФа на крутом повороте не справился с управлением. Фура, гружённая кукурузой, перевернулась. Очевидцы аварии вызывали “скорую” и помогли водителю выбраться из салона.

Неотложка доставила 35-летнего мужчину с ушибами головы и ноги в больницу. От госпитализации водитель отказался, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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