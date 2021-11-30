“Не видела этот закон”. Санду говорит, что впервые слышит об увеличении зарплаты депутатов

“Не видела этот закон”. Санду говорит, что впервые слышит об увеличении зарплаты депутатов

Майя Санду утверждает, что не знает о грядущем повышении зарплаты депутатов. В рамках мероприятия в Единцах глава государства заявила, что не видела этого решения. 

– Не думаю, что зарплата депутатов вырастет. Я не видела этот закон. Когда мы перезапустим экономику, когда будет больше поступлений в бюджет, тогда мы сможем говорить о более высоких зарплатах и пенсиях, – сказала она. 

В следующем году зарплата депутатов вырастет на 1400 леев и составит 19500 леев. Это предусматривает проект Закона о бюджете на 2022 год, принятый парламентом в первом чтении. В то же время зарплата главы государства повысится на 1500 леев – до 21 тысячи.

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