“Не видела этот закон”. Санду говорит, что впервые слышит об увеличении зарплаты депутатов

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Майя Санду утверждает, что не знает о грядущем повышении зарплаты депутатов. В рамках мероприятия в Единцах глава государства заявила, что не видела этого решения.

– Не думаю, что зарплата депутатов вырастет. Я не видела этот закон. Когда мы перезапустим экономику, когда будет больше поступлений в бюджет, тогда мы сможем говорить о более высоких зарплатах и пенсиях, – сказала она.

В следующем году зарплата депутатов вырастет на 1400 леев и составит 19500 леев. Это предусматривает проект Закона о бюджете на 2022 год, принятый парламентом в первом чтении. В то же время зарплата главы государства повысится на 1500 леев – до 21 тысячи.

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