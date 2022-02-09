Не вернулся из школы: в Сороках ищут подростка

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Полиция разыскивает 13-летнего школьника из села Рубленица Сорокского района.

По словам родителей мальчика, 7 февраля около 08:00 он ушёл в школу и домой не возвращался. Приметы пропавшего: рост 140 см, карие глаза, светлые волосы. В день исчезновения несовершеннолетний был одет в чёрную куртку, синюю шапку, на ногах – обувь чёрного цвета.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам: 112, 069 942 555 или 069 668 819.

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