Не вернулся домой: в Бендерах ищут пропавшего парня

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Разыскивается Гусляков Владислав Юрьевич 1998 г. р. Парень гостил у родителей на даче в микрорайоне “Северный” г. Бендеры.

Вечером 15 января он вышел с дачного участка и направился в город. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, передаёт mvdpmr.org.

Приметы: на вид 20-25 лет. Рост 172 см. Худощавого телосложения. Волосы тёмно-русые. Глаза тёмно-карие. Размер ноги 42-43. Был одет в чёрное пальто, тёмно-синие брюки, обут в чёрные туфли.

Особые приметы: на безымянном пальце правой руки татуировки – в виде усов, на пальцах правой руки – буквы «Г.Р.А.Ф.», на груди с обеих сторон надписи “Ангел” и “Демон”.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Владислава Гуслякова, просят сообщить об этом по телефонам в Бендерах 0(552) 22-85-12, 0(552) 2-77-57, 102 или 0(533) 8-15-29.

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