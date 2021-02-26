Не вернулся домой: полиция ищет жителя Авдармы

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Пожилой житель села Авдарма ушёл из дома и до сих пор не вернулся. С 24 февраля местонахождение Александра Кировича 1949 года рождения неизвестно.

Пропавший, пишет gagauzinfo.md, был одет в камуфляжный бушлат, шапку-ушанку. На лице – небритость. Рост мужчины – 165 см.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам: 112, 029 820 002, 029 825 795. Информацию также можно оставить анонимно на сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе “Электронный ящик доверия”.

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