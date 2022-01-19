Не вернулся домой: полиция ищет пропавшего жителя Чадыр-Лунгского района

0

Инспекторат полиции Чадыр-Лунги обратился к гражданам с просьбой помочь установить местонахождение жителя села Бешгиоз.

Стоянов Александр Саввович 1991 года рождения вышел из дома 10 января и до сих пор не вернулся, пишет gagauzinfo.md. Его приметы: рост — 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые, прямые, глаза карие. Состоит на учёте у психиатра.

В полиции просят всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, обратиться в инспекторат или позвонить по телефонам: 112, 078 988 099, либо 078 988 189.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.