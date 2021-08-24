Не вернулся домой: подвыпивший сельчанин утонул в озере

0

Трагедия произошла в селе Ново-Комиссаровка Дубоссарского района. Компания односельчан отдыхала на берегу озера.

Вечером отдыхающие разошлись, у водоёма остался 62-летний мужчина. На следующий день, узнав, что он так и не вернулся домой, приятели забили тревогу и самостоятельно стали искать пропавшего.

Тело сельчанина нашли в воде, пишет mvdpmr.org. Предположительно, мужчина утонул, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.