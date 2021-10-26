Не вернулась с прогулки: в Дубоссарах ищут пропавшую девушку

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Разыскивается Дудник Анастасия Николаевна 2004 года рождения. Вечером 22 октября девушка вышла погулять, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16–17 лет. Рост 150 см, худощавого телосложения. Нос большой. Глаза серые. Тёмно-русые волосы, стрижка каре. Над верхней губой имеется родинка размером 1-2 мм, пишет mvdpmr.org.

Была одета в тряпичную зелёную куртку с капюшоном на меху чёрного цвета, обута в розовые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Анастасии Дудник, просят позвонить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья или по телефонам 0 (775) 0-90-00, 0 (533) 8-15-29.

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