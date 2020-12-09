Не верь аватарам чужим

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О том, почему виртуальное общение может быть опасным для несовершеннолетних

Согласно исследованиям, время, проведённое перед экранами ноутбуков и телефонов с начала пандемии, в среднем увеличилось почти на 500%.

Вместе с обучающими программами, играми и общением в социальных сетях в интернет-пространстве дети и подростки подвергаются сексуальному шантажу и эксплуатации. Этот вид преступлений появился в новом тысячелетии и продолжает прогрессировать.

Дефицит внимания

Преступники до того обнаглели, что могут подключаться даже к онлайн-урокам и присылать ссылки на порнографические сайты. По словам директора детских программ Международного центра La Strada Елены Ботезату, если раньше требовалось 2–3 недели, чтобы подготовить ребёнка и склонить его к действиям сексуального характера, то с приходом пандемии это происходит значительно быстрее и агрессивнее.

– В 2013 году мы начали работать с платформой siguronline.md, где представлено много информации о безопасности поведения в виртуальном пространстве. За 10 месяцев текущего года на эту платформу поступило 49 сообщений о случаях предполагаемых сексуальных домогательств в интернете в отношении детей, что на 172% больше, чем в 2019-м, – констатирует Елена Ботезату. – Это нас обеспокоило. Наши специалисты оказали юридическую и психологическую помощь 94 детям, ставшим жертвами различных форм сексуальных домогательств и эксплуатации. Из этого числа 25 ребятишек стали жертвами сексуальных домогательств в интернете. Самой маленькой жертве всего 6 лет.

Спрашивается, как шестилетний ребёнок попал в этот список? Оказывается, девочка сняла своё видео, в котором позирует без одежды и выставила его в Ютубе, поскольку хотела привлечь к себе внимание. Этот ролик увидело много людей. Среди комментариев были и сообщения сексуального характера. По просьбе полиции психологи La Strada поговорили с малышкой и выяснили, как она это сделала.

Во втором случае два брата 6 и 8 лет играли в онлайн-игру и познакомились с виртуальным игроком, которого считали другом и не знали, сколько ему лет. Потом они перешли на общение по Вайберу. Мужчина предлагал им пойти в Макдональдс, встретиться у него дома и т. д. Груминг – так называется подготовка детей к сексуальным действиям. Мальчики не рассказывали об общении со взрослым дядей, потому что боялись, что им запретят играть в компьютерные игры.

К счастью, благодаря своевременным оперативным действиям правоохранительных органов ни малышка, ни мальчики не пострадали. Но бывает иначе. Чаще страдают девочки-подростки, которые считают, что познакомились со своими сверстниками, высылают откровенные фотографии, которыми их потом шантажируют.

Полиция интернета

В 2013 году, после вступления в силу Закона № 320, в Генеральном инспекторате полиции появились подразделения, специализирующиеся на отслеживании преступников через интернет. Такие оперативные службы условно называются полицией интернета. С начала текущего года было зарегистрировано свыше 170 уголовных дел, связанных с домогательствами и сексуальной эксплуатацией с участием несовершеннолетних. Часть из них зародились в онлайн-среде.

– На самом деле выявить случаи сексуального домогательства в интернете очень сложно. Поводом для инициирования расследования может быть заявление любого человека, который стал свидетелем интернет-преступлений, – поясняет начальник отдела предупреждения преступлений Генерального инспектората полиции МВД Даниел Мазепа. – Чаще всего это родители и друзья жертвы, которые видят, что ребёнок с кем-то разговаривает, но не могут понять с кем. Если они подозревают домогательства через интернет, обычно обращаются к нам. Но преступников найти не просто, потому что их профили не реальны, а информация с чатов быстро стирается. Мы не знаем, кого искать. Человек, живя в Молдове, может зарегистрироваться как житель любой страны мира, и наоборот. В этой части нам помогают коллеги из Интерпола.

Как уточнил Д. Мазепа, есть люди, которые боятся огласки и преследований со стороны агрессора. Они не спешат заявлять о преступлении или отказываются от дальнейшего расследования. В таких случаях злоумышленник может остаться ненаказанным. Он найдёт себе другую жертву.

При рассмотрении всего одного случая выяснилось, что реальными жертвами преступника стали более 170 подростков, которые подвергались разным видам сексуального насилия. Поэтому нельзя сказать, сколько подобных преступлений совершено. Если о них никто не заявил, значит их никто и не расследовал.

Спасительный звонок

Родительский надзор за путешествиями детей в виртуальном мире осуществить не так просто. Иногда в техническом плане они оказываются более осведомлёнными, чем взрослые. Как считает начальник отдела № 3 управления по борьбе с информационными преступлениями Национального инспектората по расследованиям Артур Дегтярёв, когда дети ещё маленькие, то можно установить программу родительского контроля, но если чада входят в подростковый период, следить за ними не совсем хорошая идея.

– Когда дети подрастают, родители должны ставить акцент на доверии, чтобы взрослеющий ребёнок сам рассказывал о своих контактах в интернете, – уточняет Артур Дегтярёв. – Следить за ними бесполезно и неэтично. Лучший вариант – объяснять им правила безопасности поведения в интернете, чтобы они не распространяли личную информацию, а если случилось что-то подозрительное, поделились своими опасениями. Но родители должны наблюдать за поведением своих детей. Любая смена настроения может послужить поводом для откровенного разговора. Если ребёнок замыкается и не готов к общению – это прямой повод для обращения к психологу. Со своей стороны мы всегда готовы к сотрудничеству с учебными заведениями для обсуждения темы сексуальных домогательств в интернете.

Если вы увидели в интернете фотографии детей и подростков, где они предстают без одежды или создают эротический образ, обратите на это внимание и на всякий случай позвоните в полицию. Возможно, этим звонком вы сможете предотвратить очередное сексуальное насилие над ребёнком.

Комментарий

Попасть в социальные сети

Вячеслав Настасенко, доктор наук, доцент факультета вычислительной техники, информатики и микроэлектроники ТУМ:

– Есть очень много различных программ, помогающих осуществить родительский контроль, и основные интернет-платформы изначально к этому подготовлены. В качестве ликбеза для тех, кто не знает, поясню: есть путеводитель по интернету под названием «бра́узер». Когда ребёнок обращается к родителям с просьбой зарегистрировать его в интернет-пространстве, нужно на неё откликнуться. Таким образом папа или мама, если аккаунт (что-то вроде личного электронного паспорта) был создан под их управлением, могут контролировать все его передвижения по интернету. Сама система оповещает родителей о посещении неблагополучных сайтов. Но если дети самостоятельно зарегистрируются под чужими именами, их прогулки по виртуальному пространству контролировать сложнее. На мой взгляд, определённую опасность для детей могут представлять социальные сети, где нет чёткой защиты от нежелательных контактов. Чем интенсивнее подростки пользуются социальными сетями, тем они уязвимей.

Мнение Крохмаль

Расчёт на доверие

В подростковом периоде детям очень важно выстраивать свои отношения со сверстниками. Подобное общение вполне естественно. Но интернет – это пространство, требующее определённой культуры поведения, и этому тоже нужно учиться. У нас в лицее недавно состоялся семинар на тему интернет-буллинга, и мы провели исследование, насколько верят дети тому, что написано в интернете. В подростковом возрасте ребята уже понимают, что не вся информация правдива, но учащиеся начальных классов склонны верить всему, что видят и слышат в виртуальном пространстве. Это очень настораживает, поэтому родителям нужно проводить в этом плане профилактическую работу. Как правило, ребёнок не сразу вступает в откровенный контакт с агрессором, пересылает свои фото и делится адресом. Сначала его выслушивают, обходятся без нравоучений, общаются с теплотой. Всё это очень подкупает, внушает доверие. Могут быть и варианты запугивания.

Подростковый возраст – время, когда авторитет родителей немного снижается и хочется быть признанными сообществом своих сверстников, быть важными для кого-то. Родители должны заполнять мир своих детей теплом и заботой, тогда у младших членов семьи не будет повода искать сомнительных друзей в виртуальном мире. Ведь за милой аватаркой может скрываться взрослый и совсем не добрый друг.

Ирина Крохмаль,

психолог теоретического лицея им. Б. П. Хашдеу

Наталья Устюгова