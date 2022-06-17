Не в Украине: стало известно, где будут проводить «Евровидение-2023»

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Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» решили, что в 2023 году конкурс не будут проводить в Украине. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

EBU планирует начать переговоры о проведении «Евровидения» в следующем году в Великобритании. Представитель этой страны Сэм Райдер занял на конкурсе второе место, пишет gazeta.ru.

Украина стала победительницей конкурса в 2022 году с песней «Стефания» коллектива Kalush Orchestra. Хрустальный микрофон, полученный за победу на «Евровидении-2022», музыканты продали за $900 тыс. на благотворительном аукционе.

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