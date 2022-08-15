Не уступивший дорогу водитель сбил мужчину на мопеде

Не уступивший дорогу водитель сбил мужчину на мопеде

Авария произошла в Тирасполе.

Управляя автомобилем Jeep, 39-летний водитель не уступил дорогу и выехал на перекрёсток. В этот момент по главной дороге ехал мопед. Произошло столкновение, пишет mvdpmr.org.

В результате ДТП пострадал 45-летний водитель мопеда. Врачи диагностировали у него закрытые переломы ключицы и лучевой кости, ссадины плеча.

Виновник аварии рассказал автоинспекторам, что не заметил мопед, среагировать не успел. По факту ДТП проводится разбирательство.

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