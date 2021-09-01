Не уступила дорогу: женщина за рулём Ford столкнулась с машиной скорой помощи

Не уступила дорогу: женщина за рулём Ford столкнулась с машиной скорой помощи

33-летняя рыбничанка за рулём Ford на перекрёстке проигнорировала знак «Уступите дорогу». В этот момент по другой улице ехал спецавтомобиль, произошло столкновение.

От удара “скорую” опрокинуло на бок, пишет mvdpmr.org. В салоне, кроме водителя, никого не было.

Автоледи не пострадала, а 56-летний водитель машины скорой помощи получил ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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