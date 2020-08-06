Не уступила дорогу: из-за невнимательной автовладелицы произошло ДТП

Не уступила дорогу: из-за невнимательной автовладелицы произошло ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа около полуночи в Тирасполе. Женщина за рулём Volkswagen Touareg не предоставила преимущество в движении, в результате чего совершила столкновение с Lexus.

От удара одну из машин отбросило влево, и она врезалась в припаркованный у обочины автомобиль Toyota. К счастью, в аварии никто не пострадал, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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