Не уступил дорогу: водитель Toyota сбил мотоциклиста

Не уступил дорогу: водитель Toyota сбил мотоциклиста

Инцидент произошёл на перекрёстке в Григориополе. 

Транспортные средства двигались навстречу друг другу. При повороте 48-летний автолюбитель не убедился в безопасности манёвра и не уступил 25-летнему мотоциклисту дорогу.

Врачи оказали последнему помощь: наложили несколько швов на палец правой руки. От госпитализации мужчина отказался, пишет mvdpmr.org.

Транспортные средства получили механические повреждения и помещены на штрафплощадку. По факту ДТП проводится разбирательство.

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