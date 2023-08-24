Не уступил дорогу: водитель Toyota сбил мотоциклиста

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Инцидент произошёл на перекрёстке в Григориополе.

Транспортные средства двигались навстречу друг другу. При повороте 48-летний автолюбитель не убедился в безопасности манёвра и не уступил 25-летнему мотоциклисту дорогу.

Врачи оказали последнему помощь: наложили несколько швов на палец правой руки. От госпитализации мужчина отказался, пишет mvdpmr.org.

Транспортные средства получили механические повреждения и помещены на штрафплощадку. По факту ДТП проводится разбирательство.

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