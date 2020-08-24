Не уступил дорогу: водитель-иностранец спровоцировал аварию в Бричанах (ФОТО)

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Серьёзное ДТП произошло вчера в селе Тецкань Бричанского района. 29-летний гражданин Украины за рулём автомобиля Ford Transit не уступил дорогу Renault Clio.

Автомобилем Renault управлял 36-летний житель села Перерыта. В результате аварии он был доставлен в районную больницу с сотрясением мозга и травмой ноги, пишет publika.md.

Тест на алкоголь показал, что оба водителя были трезвыми. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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