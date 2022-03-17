Не уступил дорогу: виновника смертельной аварии привлекли к ответственности

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В Бендерах завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении ДТП, повлёкшего смерть человека.

Трагедия произошла в июне прошлого года. Обвиняемый в тот день совершал рабочий рейс. Управляя КАМАЗом с прицепом, на перекрёстке водитель не пропустил легковую машину, которая двигалась по главной дороге. В результате произошло столкновение, пишет novostipmr.com.

Большегруз протащил Toyota несколько метров, опрокинулся и зацепил по ходу движения ещё два автомобиля. 56-летний водитель Toyota погиб на месте, другие участники ДТП получили незначительные травмы, водитель грузовика не пострадал.

Виновник аварии был трезв. Он утверждал, что в автомобиле отказали тормоза, однако экспертиза установила, что тормозная система КАМАЗа находилась в исправном состоянии.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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