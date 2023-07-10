Не уступил дорогу: в Тирасполе столкнулись две легковушки

Авария произошла на выходных.
19-летний водитель «Мазды» не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу» и врезался в «Митсубиси» под управлением 18-летнего парня. Водители не пострадали. На пассажирском сиденье «Митсубиси» находилась девушка 17 лет. Врачи диагностировали у неё ушибы ноги и живота. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой, пишет mvdpmr.org.
По факту ДТП проводится разбирательство.
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