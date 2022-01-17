Не уступил дорогу: три человека пострадали по вине невнимательного водителя

Не уступил дорогу: три человека пострадали по вине невнимательного водителя

Авария произошла в минувшую субботу в Рыбнице. Молодой человек за рулём Volkswagen во время разворота не уступил дорогу встречной легковушке. Произошло столкновение.

В салонах обеих машин находились пассажиры, пишет mvdpmr.org. Госпитализированы 30-летний водитель Mazda 30 лет, а также женщина и мужчина. В медучреждение была доставлена и 19-летняя девушка, которая находилась в другом авто. Она существенно не пострадала: после осмотра врачей её отпустили домой.

По факту ДТП автоинспекторы проводят разбирательство.

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