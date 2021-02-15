Не уступил дорогу: невнимательный водитель сбил пешехода

Не уступил дорогу: невнимательный водитель сбил пешехода

Авария произошла на одном из перекрёстков в Тирасполе. Водитель Volkswagen при повороте не уступил дорогу мужчине, который переходил проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

В результате наезда у 49-летнего пешехода ушибы и ссадины, предположительно, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Водитель находился в трезвом состоянии. По факту ДТП автоинспекторы проводят разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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