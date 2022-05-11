Не уступил дорогу: на перекрёстке столкнулись две машины

Не уступил дорогу: на перекрёстке столкнулись две машины

58-летний рыбничанин за рулём Opel не уступил дорогу Toyota, которая двигалась по главной дороге. Пострадали виновник ДТП и его 58-летняя супруга: врачи диагностировали у обоих ушибы. 

22-летний водитель Toyota и двое пассажиров отделались испугом, пишет mvdpmr.org. Оба водителя на момент аварии были трезвы. Автомобили получили значительные механические повреждения.

Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

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