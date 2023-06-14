Не уступил дорогу: машина такси сбила мотоциклиста

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Авария произошла в Тирасполе.

За рулём такси «Дачия» находился 41-летний мужчина. Водитель поворачивал налево, но не уступил дорогу мотоциклу «Иж», который ехал навстречу. Произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал. 54-летний мотоциклист был в мотошлеме. Транспортные средства получили механические повреждения, пишет mvdpmr.org.

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