Не уступил дорогу: машина такси сбила мотоциклиста

Не уступил дорогу: машина такси сбила мотоциклиста

Авария произошла в Тирасполе.

За рулём такси «Дачия» находился 41-летний мужчина. Водитель поворачивал налево, но не уступил дорогу мотоциклу «Иж», который ехал навстречу. Произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал. 54-летний мотоциклист был в мотошлеме. Транспортные средства получили механические повреждения, пишет mvdpmr.org.

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