Не уступил дорогу: автомобиль перевернулся по вине нарушившего ПДД водителя

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ДТП произошло в Тирасполе.

Водитель «Рено» на перекрёстке не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу» и столкнулся с «Тойотой», которая ехала по главной улице. После удара «Тойота» перевернулась. За рулём находился 43-летний водитель. Госпитализация мужчине не потребовалась.

В обеих машинах были пассажиры. Они не пострадали, пишет mvdpmr.org.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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