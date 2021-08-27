Не устоял перед соблазном очистить чужой кошелёк: тираспольчанин обокрал знакомую

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В милицию обратилась 22-летняя тираспольчанка с заявлением о пропаже из кошелька около шести тысяч леев. Девушка пояснила, что, возвращаясь домой, встретила знакомого и пригласила в гости. После его ухода она и обнаружила пропажу денег.

Через несколько дней в телеграм-канал дежурной части Октябрьского РОВД поступило сообщение от потерпевшей. Улучив момент, она написала, что нечистый на руку приятель снова зашёл в гости. К заявительнице выехал инспектор дежурной части, который и задержал подозреваемого.

Как выяснилось, 23-летний житель Тирасполя не смог устоять перед соблазном очистить чужой кошелёк, который лежал на тумбочке в спальне. Молодой человек прихватил часть находившейся там суммы леев. Деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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