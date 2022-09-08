“Не успели, и что?”: министр окружающей среды подала в отставку на следующий день после скандального заявления для прессы

“Не успели, и что?”: министр окружающей среды подала в отставку на следующий день после скандального заявления для прессы

Министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу подала в отставку на следующий день после публичного выговора от Натальи Гаврилицы из-за того, что возглавляемое ей ведомство не успело в обозначенный срок создать сайт и “зелёную линию” по вопросу обеспечения населения дровами. Сама Кантараджиу на предъявленные ей претензии отреагировала спокойно. ” Да, ОК, мы должны были сделать, но не сделали. И что?”, – сказала она вчера, отвечая на вопрос журналистов. 

О своей отставке Кантараджиу сама сообщила в соцсети, не указав причины этого решения. В своём статусе она коротко обозначила достижения на посту министра и поблагодарила свою команду и тех, кто её поддерживал.

Стоит отметить, что на момент выхода новости Наталья Гаврилица приняла отставку Юлианы Кантараджиу. Об этом премьер сообщила также в соцсетях.

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