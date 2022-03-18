ДТП в Тирасполе: водитель сбил на “зебре” первоклассницу

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Авария произошла накануне вечером.

Несовершеннолетняя переходила проезжую часть по “зебре” на зелёный сигнал светофора. На половине пути загорелся красный, она решила вернуться обратно на тротуар. В этот момент водитель BMW начал движение и боковым зеркалом зацепил 7-летнего ребёнка.

На место аварии прибыли автоинспекторы и “скорая”. Врачи оказали первокласснице медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, пишет пресс-центр МВД ПМР.

По факту аварии проводится разбирательство.

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