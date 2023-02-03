Не успел среагировать: в Тирасполе на “зебре” сбили пешехода

Не успел среагировать: в Тирасполе на “зебре” сбили пешехода

Авария произошла на улице Карла Либкнехта. В правом ряду ехала маршрутка. Она остановилась пропустить пешехода. В левом – “Лада Калина”. Когда 28-летний мужчина был на середине дороги, легковушка его сбила.

По словам водителя “Лады”, он не успел среагировать на неожиданное появление человека на “зебре”. Пострадавшего жителя Тирасполя на “скорой” доставили в травмпункт. У мужчины ушиб плеча. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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