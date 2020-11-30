Не успел среагировать: девушка угодила под колёса BMW

Не успел среагировать: девушка угодила под колёса BMW
ДТП произошло в Слободзее рано утром, когда на улице было ещё темно. 19-летняя девушка шла вдоль дороги. Водитель автомобиля BMW заметил пешехода в последний момент, не успел среагировать и совершил наезд.

Мужчина вызвал “скорую” и милицию. Медики диагностировали у пострадавшей переломы. Её госпитализировали в столичную больницу.
Водитель находился в трезвом состоянии. Ведётся разбирательство, пишет mvdpmr.org.
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