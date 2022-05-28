Не услышала сигнал: велосипедистка в наушниках попала под машину

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ДТП произошло в пятницу в Тирасполе.

Девушка ехала на велосипеде посреди дороги. За ней в попутном направлении двигалось такси. За рулём находилась 23-летняя горожанка.

Водитель такси посигналила велосипедистке. Но когда Mazda начала объезжать девушку, та резко вывернула руль влево: произошло столкновение. Девушка не услышала машину, потому что была в наушниках, пишет mvdpmr.org.

Пострадавшую 22-летнюю велосипедистку доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломом ключицы, множественными ушибами и ссадинами.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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