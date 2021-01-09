Не удержала равновесие: пенсионерка упала с пятого этажа на козырёк подъезда

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Все произошло сегодня утром на улице Лучафэрул в муниципии Сороки.

По данным пресс-службы ГИЧС, 64-летняя женщина хотела перейти с одного балкона на другой, но не удержала равновесие и упала на козырёк подъезда. Спасатели спустили пенсионерку. После этого её доставили в больницу с различными травмами. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 1 чрезвычайных ситуациях.

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