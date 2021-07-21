Не удержал равновесие: мужчина выпал с балкона третьего этажа

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Инцидент произошёл в Бендерах. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Врачи диагностировали у него кататравму, ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева.

По словам гражданской супруги 30-летнего потерпевшего, она проснулась от странного звука и крика. Увидев мужчину под окном, позвонила в неотложку. По предварительной версии, горожанин ночью проснулся и вышел на балкон покурить. Спросонья он мог не удержать равновесие и упасть.

По факту происшествия проводится проверка.

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