“Не терпится со спецназом арестовать вас при ваших детях!”: в СМИ появилась скандальная запись разговора Драгалин с сотрудниками (АУДИО)

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“Мне не терпится лично войти со спецназом в чей-то дом в 6 часов утра, чтобы перед вашими же детьми, женами, мужьями, вас арестовать, надеть наручники и отправить в тюрьму. Я не могу дождаться этого момента. Я лично буду там!”, — говорит глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин своим сотрудникам. Аудиозапись разговора сегодня появилась в СМИ.

Драгалин подтвердила её подлинность, однако отметила, что запись была сделана незаконно, а фраза была вырвана из контекста. Она призвала опубликовать её обращение целиком.

Ранее стало известно, что именно после этого заседания сотрудники АП подали коллективную жалобу на Драгалин.

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