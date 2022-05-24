Не та гипертония

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Почему развиваются проблемы с давлением из-за почек?

Когда звучит слово «гипертония», обычно имеют в виду сердечное повышение давления. Однако бывает, что приходится сталкиваться с диагнозом «почечная гипертония». Что он собой представляет?

«Состояние здоровья человека напрямую зависит от состояния кровеносных сосудов и питания внутренних органов кислородом и питательными веществами. Научно доказано, что гипертония (артериальное давление выше 140/90 мм рт ст) является самым распространённым сосудистым заболеванием у человека и ведёт к ухудшению качества жизни, преждевременному старению, инвалидизации и смерти. При гипертонии поражаются глаза, мозг, сердце, почки и сосуды. Поэтому надо вовремя начать лечение и предупредить тяжёлые осложнения», – рассказывает врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

Однако бывает и другой диагноз. «Почечная гипертония, а по-другому – гипертония на фоне любых заболеваний почек, является частым и коварным состоянием с развитием острых и тяжёлых осложнений для всего организма», – отмечает врач-терапевт Анна Вилесова.

Наиболее часто среди заболеваний почек и сопутствующих органов, на фоне которых развиваются проблемы с почками, рассказывает терапевт Вилесова, к гипертонии приводят:

острый и хронический гломерулонефрит,

пиелонефрит,

сахарный диабет,

мочекаменная болезнь,

врождённые аномалии почек (поликистоз, недоразвитие обеих почек, стенозы почечных артерий).

Что приводит к заболеваниям почек?

К факторам, которые становятся причиной развития тех или иных болезней почек, говорит Анна Вилесова, относятся:

артериальная гипертония;

ожирение;

токсические вещества (курение, алкоголь, реже – соли и пары тяжёлых металлов);

системный атеросклероз;

нарушение мочеиспускания (закупорка мочеточников камнями или опухолью и аденома предстательной железы у мужчин);

врождённые аномалии сосудов и структуры почек (недоразвитие, кисты).

Как распознать проблему?

Почечная гипертония, отмечают врачи, имеет свои определённые особенности течения. К симптомам, по которым можно заподозрить проблему, можно отнести:

высокие цифры артериального давления (>180/110 мм рт ст) и плохой ответ на лечение комбинированными препаратами от давления;

быстрое развитие почечной недостаточности;

симптомы артериальной гипертензии (головная боль, слабость, сердцебиение, одышка при нагрузке, дискомфорт в области сердца) сочетаются с почечными симптомами, к которым относят нарушения мочеиспускания, отёки (чаще на лице), боли и тяжесть в поясничной области, изменения цвета и состава мочи.

Почечная гипертония чаще развивается у молодых при врождённой патологии мочевыделительной системы или же у пожилых (старше 65-70 лет). Как отмечает Анна Вилесова, лечение почек или основного заболевания (сахарный диабет, васкулит или туберкулёз почки, опухоль почки) приводит к желаемому эффекту в виде нормализации давления.

Какое назначают обследование?

«Если у человека возникает заболевание почек и внезапно повышается артериальное давление (зачастую с высокими цифрами – 180/110 и выше), то надо срочно обращаться за консультацией к врачу – терапевту, нефрологу или урологу и кардиологу», – говорит Азизхон Аскаров.

Специалист, опираясь на данные осмотра и клиническую картину, назначит следующие обследования:

анализы крови и мочи; ЭКГ; УЗИ сердца; УЗИ почек и почечных сосудов; осмотр глазного дна врачом-офтальмологом; по показаниям – более сложные исследования (компьютерная и магнитно-резонансная томография, сцинтиграфия).

На основании полученных данных составят план лечения.

Как лечат?

Есть сразу несколько различных видов лечения почечной гипертонии, отличающихся высокой эффективностью, отмечает Азизхон Аскаров.

Немедикаментозное:

отказ от вредных привычек;

устранение других факторов риска – токсических веществ на производстве, переохлаждения;

нормализация массы тела;

физиолечение и санаторно-курортное лечение.

Медикаментозное:

антибиотики при воспалении;

назначение уроантисептиков;

приём антигипертензивных препаратов для нормализации давления (требует назначения строго врачом с оценкой риска).

Хирургическое и эндоваскулярное лечение (применяется при камнях в мочеточниках, опухолях, большой аденоме предстательной железы и аномалиях мочевыводящих путей).

«Почечная гипертония не столь редкая болезнь, как принято считать, но при своевременном обращении к врачу и эффективном лечении можно рассчитывать на успех и комфортную долгую жизнь», – резюмирует терапевт Аскаров.