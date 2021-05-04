Не справился с управлением: пьяный мужчина спровоцировал ДТП

Не справился с управлением: пьяный мужчина спровоцировал ДТП

Инцидент произошёл в Рыбнице. Совершая поворот направо, 30-летний водитель Mazda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся лоб в лоб с автомобилем марки Ford, за рулём которой находился 62-летний горожанин. 

Оба транспортных средства получили механические повреждения. Владелец автомобиля Ford обратился за медицинской помощью в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей лица и ссадины лба, госпитализация рыбничанину не понадобилась.

Правоохранители проводят разбирательство. Уже известно, что водитель Mazda за рулём был пьяным, пишет mvdpmr.org.

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