Не справился с управлением: юный водитель снёс остановку

Не справился с управлением: юный водитель снёс остановку

ДТП произошло вечером 13 октября в Тирасполе.

19-летний молодой человек на БМВ пошёл на обгон. Однако неопытный водитель не учёл погодные условия: шёл мелкий дождь. Машину занесло, он не справился с управлением и врезался в остановку.

В аварии никто не пострадал. Водитель в момент ДТП был трезв, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Автомобилисту предстоит не только ответить за совершённое ДТП, но и возместить затраты на восстановление остановки.

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