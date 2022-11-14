Не справилась с «железным конём»: рыбничанка врезалась в дерево, пострадал пассажир

Не справилась с «железным конём»: рыбничанка врезалась в дерево, пострадал пассажир

Серьёзное ДТП произошло вчера вечером в Рыбницком районе.

За рулём «Тойоты» находилась 56-летняя жительница Рыбницы. По её словам, во время движения она потеряла контроль над управлением. Машину занесло, она врезалась в дерево.

В момент аварии в салоне находился 43-летний мужчина. Очевидцы ДТП помогли ему выбраться из машины и вызвали «скорую». Пассажира госпитализировали в реанимационное отделение с сотрясением головного мозга, переломом рёбер и нижней челюсти. Водитель отделалась ушибами, пишет mvdpmr.org.

По факту аварии проводится разбирательство.

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