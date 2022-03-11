Не справилась с управлением: женщина-водитель получила серьёзные травмы

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Жительница села Зозуляны возвращалась домой на своём Audi. Автоледи не справилась с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части, несколько раз перевернулась и встала на колёса посреди поля.

Проезжавшие мимо автовладельцы вызвали “скорую” и автоинспекторов. 26-летнюю пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение. У неё диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом одного из поясничных позвонков, пишет mvdpmr.org.

Причины аварии предстоит выяснить инспекторам.

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