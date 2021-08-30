Не справилась с управлением: в Сороках погибла 18-летняя мотоциклистка

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Инцидент произошёл накануне поздним вечером в селе Раковэц.

Как сообщают правоохранительные органы, 18-летняя жительница села Тырнова Дондюшанского района, управляя мотоциклом Viper, по неизвестным причинам не справилась с управлением. От полученных в результате падения травм девушка скончалась на месте, а её 22-летний пассажир был госпитализирован.

Все обстоятельства случившегося выясняются, пишет deschide.md.

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