Не справилась с управлением: в Сороках погибла 18-летняя мотоциклистка

Не справилась с управлением: в Сороках погибла 18-летняя мотоциклистка

Инцидент произошёл накануне поздним вечером в селе Раковэц. 

Как сообщают правоохранительные органы, 18-летняя жительница села Тырнова Дондюшанского района, управляя мотоциклом Viper, по неизвестным причинам не справилась с управлением. От полученных в результате падения травм девушка скончалась на месте, а её 22-летний пассажир был госпитализирован.

Все обстоятельства случившегося выясняются, пишет deschide.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md