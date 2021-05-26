Не справилась с управлением: 18-летняя девушка попала в больницу

Не справилась с управлением: 18-летняя девушка попала в больницу

Авария, в результате которой машина перевернулась на крышу, произошла недалеко от села Глиное. 

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, за рулём Volkswagen находилась 18-летняя жительница посёлка Красное. Девушка не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, в результате чего машина перевернулась на крышу.

В салоне находились двое парней – обоим по 17 лет. Всех троих “скорая” доставила в больницу. Юноши не были госпитализированы, а у водителя диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб грудной клетки.

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