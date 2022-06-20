Не сошлись во взглядах: посетитель кафе получил по голове бутылкой

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Инцидент произошёл в Тирасполе. В милицию поступил вызов из местного кафе.

Правоохранители установили: конфликт произошёл между двумя посетителями. По словам заявителя, он обратил внимание на татуировки незнакомого человека. Тот счёл такой интерес нарушающим личные границы. Мужчины поскандалили и подрались: обладатель тату разбил стеклянную бутылку о голову заявителя, пишет mvdpmr.org.

У пострадавшего подозрение на сотрясение мозга, ушибленные раны надбровной области. По факту произошедшего проводится проверка.

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