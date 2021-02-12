Не смогла устоять: школьница попыталась украсть одежду из магазина

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Инцидент произошёл в Дубоссарах. С манекена, стоявшего у входа в магазин, девочка-подросток успела снять пару брюк и спрятать в свой рюкзак. Когда снимала одежду со второго, её увидела хозяйка торговой точки.

Женщина поймала юную злоумышленницу и вызвала милицию, пишет mvdpmr.org. С 12-летней нарушительницей провели профилактическую беседу. Родители шестиклассницы будут привлечены к административной ответственности.

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